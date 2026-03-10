Cominceranno questa settimana i lavori di manutenzione del parcheggio di via Puccini a Legnano, lo spazio compreso tra le vie XX Settembre e Palermo che, per la sua conformazione, caratterizzata dalla compresenza di una zona carrabile per il passaggio dei mezzi, di un’area di sosta e dell’assenza di percorsi e attraversamenti dedicati ai pedoni, presenta oggi alcune criticità.

Riqualificazione per il parcheggio di via Puccini

Il progetto prevede la modifica dell’attuale calibro della strada, portandolo a 6 m, con la creazione di parcheggi a pettine su entrambi i lati della strada (con un aumento del numero di parcheggi da 16 a 20), oltre alla realizzazione di un nuovo percorso pedonale a raso da un lato – protetto da alcuni paletti dissuasori – e di un ulteriore marciapiede dall’altro lato, di collegamento tra la via Palermo e la via XX settembre. È inoltre previsto l’ampliamento dell’attuale aiuola a verde, anche per migliorare le condizioni delle alberature di alto fusto presenti, e lo spostamento della pensilina bus presente su via XX Settembre.

«Anni fa, utilizzando le risorse di un finanziamento ministeriale, avevamo provveduto a mettere in sicurezza l’incrocio tra le vie Palermo e Puccini con un attraversamento rialzato e la sistemazione dei marciapiedi -ricorda Marco Bianchi, assessore alle Opere pubbliche. Adesso proseguiamo la riorganizzazione dell’area razionalizzando e rendendo più funzionali e sicuri gli spazi con una separazione più evidente delle parti riservate al parcheggio, al passaggio dei mezzi e al transito dei pedoni. Mi piace sottolineare il fatto che grazie a questi lavori otterremo più risultati: aumenterà la superficie verde, aumenteranno i posti auto e gli utenti del bus avranno uno spazio più adeguato e sicuro per la salita e la discesa dai mezzi grazie allo spostamento della pensilina, oggi posizionata a ridosso dell’incrocio».

Le restrizioni durante i lavori

Per tutta la durata dei lavori (la previsione è di un mese e mezzo – due mesi al massimo), per consentire le lavorazioni, sarà impedita la sosta nell’attuale area a parcheggio con un restringimento della carreggiata in corrispondenza dell’area di cantiere. La percorribilità della via Puccini (ad eccezione del momento in cui saranno effettuate le asfaltature) e l’accesso alle abitazioni e ai passi carrai saranno sempre garantiti. Per ovviare all’impossibilità momentanea di parcheggiare in via Puccini i residenti e gli utenti di uffici e attività della zona possono utilizzare gratuitamente il parcheggio pubblico (libero) sopraelevato con accesso carrabile da via Rossini e uscita pedonale su via XX Settembre.

Sono invece partiti da qualche giorno i lavori di abbattimento delle barriere architettoniche e di messa in sicurezza del tratto di via Pietro Micca compreso fra le vie della Vittoria e Quintino Sella dove il marciapiede è largo meno di un metro e non sono segnalati gli attraversamenti. Il marciapiede in questione sarà ampliato sino a un metro e mezzo con la creazione dei rispettivi abbassamenti in corrispondenza degli attraversamenti pedonali all’intersezione con via della Vittoria e via Bixio.