Sta per essere avviato il progetto di riqualificazione di Palazzo Casanova a Bareggio, finanziato grazie ai 3.750.000 euro di fondi PNRR ricevuti dal Comune.

Riqualificazione di Palazzo Casanova: da lunedì chiude la biblioteca

La prima fase prevede lo spostamento temporaneo di tutti i libri presenti in biblioteca che a partire da lunedì 26 maggio sarà chiusa. E’ volontà dell’Amministrazione comunale individuare spazi alternativi per aprire quanto prima un “punto prestito” attivo per tutta la durata del cantiere, con modalità e orari di apertura ancora da definire. Il servizio di restituzione dei libri in prestito potrà avvenire fino all’8 giugno attraverso il box situato all’esterno, che verrà poi spostato nel nuovo “punto prestito”. Per tutte le altre necessità sarà possibile rivolgersi alle altre biblioteche del circuito “Fondazione Per Leggere”. Nel periodo dei lavori cambieranno sede anche gli Uffici Comunali (Scuola, Sociale, Cultura e Sport) ubicati all’interno di Palazzo Casanova: anche in questo caso verrà data puntuale comunicazione a tempo debito.