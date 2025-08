Riqualificato il parco Ghiotti con panche, tavoli e ping pong

Martedì 5 agosto sono terminati i lavori di posa del nuovo arredo presso il Parco Ghiotti di Marcallo.

Una decina di tavoli dotati di scacchiere con rispettive panche, più un tavolo da ping pong. Sono state create due zone distinte per il picnic a uso degli utenti del Parco.

Il Sindaco Coatti dichiara:

"Con la variazione di Bilancio di aprile, abbiamo investito circa 30 mila euro per la manutenzione del Parco. Questo è il primo di una serie di interventi che come Amministrazione abbiamo pensato per rendere il Comune sempre più vivibile. Così i bambini potranno fermarsi a giocare o a fare I compiti e gli adulti a leggere il giornale, giocare a dama o a scacchi o fare un bel pic-nic in famiglia o con gli amici. Per tutelare la sicurezza, l' ordine è il rispetto delle norme, verranno impiegati strumenti di monitoraggio e controllo. Ricordiamo a tutti che il bene comune è responsabilità di tutti, ciascuno può fare la differenza. Ringrazio gli uffici per il loro lavoro svolto".