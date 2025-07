Riqualificato il monumento degli Alpini

Torma a risplendere il monumento degli Alpini alla rotonda di piazza V. Veneto ad Abbiategrasso. Era da diverso tempo impacchetto per un intervento di riqualificazione, ma ora finalmente torna a farsi ammirare.

Le penne nere spiegano anche cos’è successo e perché è stato necessario intervenire senza rimandare i lavori perché il monumento si stava rovinando :

“Dai controlli fatti ci eravamo accorti che nel “Mondo”, la sfera che sostiene il cappello degli Alpini nel monumento, era entrata acqua che stava iniziando a far arrugginire la struttura metallica interna , quindi é stato vuotato e ora riempito , da una ditta specializzata , di schiuma poliuretanica evitando così che possano esserci nuove infiltrazioni e rendendo il tutto più stabile ed in più é stato rivestito da una resina impermeabilizzante ! È poi intervenuto l’Artista Antonio De Paoli che ha fatto i ritocchi del caso riportando il tutto al suo antico splendore . Un grazie agli Alpini del Gruppo Alpini Abbiategrasso che hanno dato una mano per i lavori di pulizia e ripristino e Claudio Vai per la direzione lavori”.