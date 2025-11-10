Riprendono i pattugliamenti congiunti tra Polizie Locali e Carabinieri

L’iniziativa, sviluppata nell’ambito del Patto di Sicurezza urbana del territorio, ha svolto un ruolo fondamentale nei mesi estivi rafforzando la presenza sul territorio, migliorando le attività di prevenzione e accrescendo il senso di sicurezza tra i cittadini

Ripartono i pattugliamenti congiunti sul territorio tra Polizie Locali e Carabinieri.

Dopo il riscontro positivo ottenuto durante i mesi estivi, i Comuni di Santo Stefano Ticino, Boffalora Sopra Ticino, Marcallo con Casone, Mesero, Ossona e Robecco sul Naviglio hanno deciso di proseguire l’esperienza dei pattugliamenti congiunti tra le Polizie Locali e l’Arma dei Carabinieri.

Il Patto di Sicurezza urbana

L’iniziativa, realizzata nell’ambito del Patto di Sicurezza urbana del territorio, ha contribuito nei mesi di giugno, luglio, agosto e settembre a rafforzare la presenza sul territorio, la prevenzione e la sicurezza percepita dai cittadini, grazie alla preziosa collaborazione e al costante supporto delle Stazioni dei Carabinieri di Corbetta e Magenta, coordinate dal Comando Compagnia di Abbiategrasso.

Il proseguo del servizio

Alla luce dei risultati ottenuti, i sindaci hanno concordato di riproporre il servizio anche nei mesi di novembre e dicembre, con modalità analoghe a quelle estive, confermando l’efficacia della sinergia tra forze dell’ordine e amministrazioni locali.

«La sicurezza è frutto di collaborazione, fiducia e presenza costante sul territorio — sottolineano i sindaci — Ringraziamo l’Arma dei Carabinieri per la disponibilità e la professionalità dimostrate nel garantire un presidio attivo e coordinato a tutela delle nostre comunità».