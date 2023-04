Riprendono i controlli sui rifiuti

Riprendono i controlli sul conferimento di rifiuti nel territorio di Settimo Milanese.

Dopo tre anni di stop, il sindaco Sara Santagostino attraverso il giornalino comunale annuncia la ripresa dei controlli e le verifiche sul conferimento dei rifiuti di utenze domestiche e commerciali, sospeso dal febbraio 2020. Così scrive la prima cittadina:

Abbiamo rifatto l’analisi dei dati, sono stati cambiati i rilevatori posti sui mezzi per il controllo del conferimento dei sacchetti cippati, siamo stati richiamati per un generale scorretto conferimento del rifiuto differenziato della plastica. La percentuale di raccolta differenziata resta molto alta ma dobbiamo lavorare sulla qualità della raccolta stessa e monitorare l’attenzione delle singole utenze (sia domestiche che non domestiche) al corretto conferimento del rifiuto L’Amministrazione ha provato in tutti i modi a sensibilizzare al senso civico e al rispetto. Se qualcuno prova a far notare la mancanza di rispetto per la normativa, quando va bene, viene allontanato in malo modo. Riprenderemo i controlli pressovle singole utenze domestiche con una stretta collaborazione tra Ecovolontari e Polizia Locale. Partirà un lavoro di monitoraggio e analisi del conferito per le utenze non domestiche con personale congiunto (Mantova Ambiente, Polizia Locale).