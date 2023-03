Maxi esercitazione di Prociv con oltre 100 volontari

Grande esercitazione di Prociv a Magenta.

Prociv, volontari in prima linea

Nove gruppi di Protezione Civile, 122 volontari, quattro diversi interventi suddivisi in un weekend. È stata una successo la "Tre giorni di Magenta", l’esercitazione di Protezione Civile organizzata e coordinata dal gruppo magentino guidato da Fabio Abbiati. In piazza Mercato, si sono ritrovati oltre a quello di Magenta, altri 8 gruppi di tute gialle di Corbetta, Arluno, Vittuone, Bareggio, Sedriano, Cornaredo, Settimo Milanese e Buscate per dare il via alla maxi esercitazione. Alle 6 con il montaggio tende, alle 8.15 partenza alla volta di Buscate per la prima delle tre operazioni della giornata. Le tute gialle si sono cimentate con alcune operazioni di taglio e disbosco sino alle 12, poi il rientro a Magenta per il pranzo. Alle 14 partenza per Settimo Milanese per il secondo intervento di ricerca di una persona scomparsa. Alle 20.30 si l’ultimo impegno di giornata a Bareggio con un intervento idrogeologico e di illuminotecnica che si chiuderà all’incirca all’1 di notte.

Domenica mattina lezione antincendio insieme ai Vigili del Fuoco di Magenta con lancio e avvolgimento di manichette e manovre antincendio, alle 11.30 la cerimonia di chiusura alla presenza delle autorità civili e della Banda Santa Cecilia.

Il commento

"Siamo molto soddisfatti di questa tre giorni - commenta il coordinatore delle tute gialle magentine Fabio Abbiati - Anche per questa edizione è filato tutto per il meglio. Con un totale di più di 120 volontari impegnati di 9 diverse organizzazioni di Protezione Civile, siamo riusciti a dare un grande esempio di collaborazione del nostro territorio".