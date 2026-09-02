Riprendono gli incontri di Iniziativa Donna

Tornano ad animare il salotto letterario di Abbiategrasso gli incontri dell’associazione Iniziativa Donna. Conoscere, approfondire, riflettere e – forse – capire. La rassegna culturale “Percorsi di Pace”, ideata da Iniziativa Donna, da anni si propone questo.

Giuliana Sgrena

Il prossimo, atteso, appuntamento è con la autorevole giornalista, reporter di guerra in Somalia, Palestina e Afghanistan, Giuliana Sgrena, ospite dello Spazio Ipazia sabato 12 settembre 2026, alle 17. Verrà presentato il suo ultimo libro “Me la sono andata a cercare: Diari di una reporter di guerra” in collaborazione con L’Altra Libreria e Teatro Monolite. Ingresso libero. All’evento

Formula che vince non si cambia. Giovedì 24 settembre 2026 alle 19.30 torna l’Aperi-Cena letterario con il giornalista Ivan Donati, che ci porterà nel mondo folle, imprevedibile e appassionante della Scapigliatura. Una corrente letterario-artistica che ha avuto un’infinità di sbocchi espressivi nei più disparati ambiti. Per informazioni e prenotazioni: iniziativadonna@tiscali.it

E’ stata rivelata anche la data e il tema dell’edizione numero diciannove della Maratona dei narratori e delle narratrici. Un appuntamento culturale consolidato, con la direzione artistica di Ivan Donati. L’appuntamento è per domenica 25 ottobre dalle 14.30 nella sala consigliare Franco Moschino del Castello di Abbiategrasso.

Il tema di quest’anno della Maratona è: il sogno