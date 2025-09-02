La durata dei lavori è prevista in cinque giorni effettivi, condizioni meteorologiche permettendo

Cominceranno domani, mercoledì 3 settembre, a Legnano, i lavori di rispristino delle asfaltature che erano state manomesse in occasione dei lavori di posa della rete del teleriscaldamento nei mesi scorsi.

Ripartono le asfaltature delle strade dopo i lavori per il teleriscaldamento

Nell’ordine, le strade interessate dai lavori saranno: via Ciro Menotti, via della Pace e via Novara. I lavori comporteranno esclusivamente restringimenti della carreggiata; il traffico veicolare non sarà interrotto.

