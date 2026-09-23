Riparte la stagione del Cinema Mignon

Al Cinema Mignon di Cornaredo riparte una stagione di cinema e cultura.

Con l’arrivo dell’autunno riparte anche la stagione del Cinema Mignon, una realtà ormai entrata nella vita della comunità di Cornaredo e che trova la sua forza soprattutto nell’impegno dei giovani volontari dell’oratorio.

Cinema Mignon

La nuova stagione cinematografica prende il via con una proposta pensata per tutta la famiglia: “Oceania”, in programma venerdì alle 21.00, sabato alle 16.00 e alle 21.00 e domenica alle 17.00. Un appuntamento che inaugura concretamente la nuova stagione del Mignon e che permetterà a bambini, ragazzi e famiglie di tornare a vivere insieme la sala cinematografica del paese.

Ma il programma autunnale non si fermerà alle proiezioni. Il Mignon vuole continuare ad essere anche uno spazio di approfondimento e di confronto, grazie alla ripresa del cineforum nei quattro giovedì di ottobre, alle ore 20.45, con la presentazione e la guida di Dario Boldini. Un percorso nel quale il cinema diventa occasione per fermarsi sulle storie raccontate sul grande schermo, discuterne e lasciarsi provocare dalle domande che i film pongono.

Cinema e cultura

Accanto al cineforum, la stagione autunnale propone una rassegna culturale dedicata ad Alessandro Manzoni e ai suoi Promessi sposi, dal titolo «Che fede hai? I personaggi de I promessi sposi». Il primo appuntamento sarà venerdì 16 ottobre alle ore 21.00.

L’idea è quella di tornare sulle pagine del grande romanzo manzoniano attraverso i suoi protagonisti e, in particolare, attraverso il modo nel quale ciascuno di essi si confronta con la fede. Renzo, Lucia, fra Cristoforo, l’Innominato, don Abbondio e gli altri personaggi diventano così punto di partenza per interrogarsi su temi che non appartengono soltanto al Seicento: la paura, la responsabilità, il peccato, il perdono, la conversione, la fiducia e la Provvidenza.

A completare la rassegna sarà anche un appuntamento teatrale, pensato come naturale prosecuzione del percorso manzoniano. Venerdì 24 ottobre alle ore 21.00, sempre al Cinema Mignon, la Compagnia della Ruota di Saronno porterà in scena uno spettacolo teatrale dedicato al mondo dei Promessi sposi. Sarà un’occasione diversa per incontrare Manzoni, attraverso il linguaggio del teatro e la forza della rappresentazione dal vivo.

Il programma culturale dell’autunno nasce così dall’intreccio di cinema, letteratura e teatro, con l’obiettivo di offrire alla comunità occasioni semplici ma significative per stare insieme, conoscere, riflettere e confrontarsi.

Volontari

In tutto questo resta centrale il ruolo dei giovani volontari dell’oratorio, che con il loro servizio rendono possibile la vita del Mignon. Dietro una proiezione, un cineforum o uno spettacolo ci sono infatti persone che preparano la sala, accolgono il pubblico, curano gli aspetti organizzativi e dedicano gratuitamente il proprio tempo.

«Il nostro desiderio – sottolinea don Giovanni – è che il Mignon continui ad essere un luogo vivo, nel quale i giovani possano sperimentarsi nel servizio e tutta la comunità possa incontrarsi. Ringrazio i ragazzi e tutti i volontari che, con generosità e spesso nel silenzio, rendono possibile ogni iniziativa».

La nuova stagione si presenta dunque con un programma vario, capace di parlare a pubblici diversi: dalle famiglie che tornano al cinema per una serata insieme, agli appassionati di cinema che seguiranno il cineforum, fino a quanti vorranno riscoprire Manzoni attraverso gli incontri culturali e il teatro.

Il Mignon riapre così le sue porte non soltanto per proiettare film, ma per continuare ad essere un luogo della comunità: una sala vissuta dai giovani, aperta alle famiglie e capace di fare cultura.