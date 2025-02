La prevenzione oncologica riparte nel 2025 a livello locale anche grazie all'impegno della Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate, che attraverso il suo braccio operativo, CCR Insieme ETS, ha organizzato con le amministrazioni comunali una serie di visite oncologiche preventive gratuite.

Riparte la campagna di prevenzione oncologica

L'iniziativa è organizzata in collaborazione con le amministrazioni comunali e con Salute Donna ODV di Magenta.

Il presidente della BCC di Busto Garolfo e Buguggiate ha sottolineato il valore di questa iniziativa: «La prevenzione è un pilastro fondamentale per la salute e il benessere della nostra comunità. Investire in attività preventive significa non solo salvaguardare la vita delle persone, ma anche promuovere una cultura della salute e della responsabilità. Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate e CCR Insieme ETS si confermano ancora una volta in prima linea nella difesa della salute della comunità, che li ospita. Grazie alla sinergia con le amministrazioni comunali e il supporto di associazioni del territorio vogliamo garantire un accesso equo e diffuso a controlli medici essenziali, con la speranza di un futuro più sano e consapevole per tutti».

Gli accordi con le amministrazioni locali

Maria Carla Ceriotti, presidente di CCR Insieme ETS, ha stretto accordi di collaborazione con le amministrazioni locali. «Abbiamo ripreso con tutte le attività di prevenzione in collaborazione con Comuni del territorio», ha dichiarato. «Sono già stati stipulati accordi con Busto Garolfo, Dairago, Corbetta e Arluno».

Le prime attività sono già partite a Corbetta, dove il 5 febbraio 2025 si è tenuta una giornata dedicata al controllo dei nevi presso gli Studi Medici di Via E. Villoresi, 45. La visita, gratuita per i residenti e per i soci di Ccr Insieme Ets, ha rappresentato un'occasione importante per sensibilizzare sulla prevenzione del melanoma e delle patologie cutanee.

I nuovi appuntamenti in programma

Il calendario delle prossime attività prevede nuovi appuntamenti fondamentali per la salute della comunità. Il 5 marzo 2025, sempre a Corbetta presso gli Studi Medici di Via Villoresi, si terranno ulteriori visite preventive per il controllo dei nevi, dalle ore 9 alle 12. Inoltre, il 13 marzo 2025 si svolgeranno visite urologiche dalle 9:30 alle 12.

A Dairago, l'iniziativa si concretizzerà con un pomeriggio dedicato alla prevenzione dei tumori della pelle, il nostro organo più esteso, con il controllo dei Nevi (nei) il 19 marzo 2025, dalle 13 alle 16, presso l'Ambulatorio Comunale di Via San Giovanni Bosco, 11.

Gli accessi sono riservati ai residenti e ai soci del paese, dove vengono effettuate le visite, di Ccr Insieme Ets, che gestisce la muta di comunità della Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate.