Riparte il Pedibus: 18 i volontari in campo, 22 i bambini iscritti

Con l’inizio del nuovo anno scolastico è tornato operativo il Pedibus a Ossona, il servizio che accompagna a piedi i bambini lungo il percorso da casa a scuola e viceversa. L’iniziativa, che unisce educazione alla mobilità sostenibile e socializzazione, può contare quest’anno su 18 volontari e ha già registrato 22 iscrizioni tra gli alunni.

Mobilità sostenibile

«Il Pedibus è un progetto importante non solo per la sicurezza delle nostre bambine e dei nostri bambini, ma anche per i valori che trasmette: rispetto dell’ambiente, autonomia e spirito di comunità – sottolinea la vicesindaco Maria Giovanna Garavaglia con delega alle Politiche Educative – Ringraziamo di cuore i volontari che con il loro impegno rendono possibile tutto questo».

Il servizio

Il servizio, già attivo su diverse linee, rappresenta un’occasione educativa oltre che un supporto concreto per le famiglie. Camminare insieme, in gruppo e in sicurezza, significa infatti iniziare la giornata con uno stile di vita sano e in compagnia.

Il progetto di mobilità sostenibile torna dunque a servizio delle famiglie grazie ai volontari e con il sostegno dell’Amministrazione comunale. Le iscrizioni al Pedibus restano aperte: famiglie e cittadini interessati a partecipare come utenti o come volontari possono rivolgersi agli uffici comunali per tutte le informazioni.