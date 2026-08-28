Riparte il cantiere in via Lainate

Riparte il cantiere per le nuove tubature dell’acqua in via Lainate a Rho: strada chiusa dal Santuario a via Tavecchia per tutto settembre.

Cantiere Rete Idricia

L’amministrazione comunale rhodense spiega così l’intervento.

A inizio agosto, Gruppo CAP ha terminato in anticipo, oltre Sempione, la fase numero 5 del cantiere per la posa delle tubazioni necessarie per realizzare una nuova rete idrica lungo via Lainate.

Via Lainate

Ora ci si prepara alla fase numero sei, l’ultima, quella che comporterà la chiusura del tratto compreso tra l’incrocio con via Tavecchia e l’incrocio semaforizzato di corso Europa, in prossimità del Santuario dell’Addolorata.

La sezione ridotta della strada non rende possibile gestire il cantiere predisponendo il un senso unico: l’intera carreggiata dovrà essere chiusa al traffico in quel tratto.

Chiusura dal Santuario a via Tavecchia

Come disposto da una Ordinanza di Polizia Locale, è prevista la chiusura totale di via Lainate nel tratto compreso tra via Tavecchia e corso Europa per poter proseguire con la posa della nuova tubazione dell’ acqua.

L’incrocio con via Tavecchia rimarrà aperto, per consentire ai veicoli provenienti dalla SS33 del Sempione di poter svoltare a sinistra e proseguire poi su via Ratti.

I lavori inizieranno il primo settembre 2026 e dovrebbero concludersi, salvo imprevisti, il 30 settembre 2026.

Le linee di Trasporto Pubblico Locale vengono deviate su via Ratti, al fine di garantire la possibilità di raggiungere le scuole presenti in zona.

Lungo gli altri tratti di via Lainate al termine degli scavi è stato garantito un ripristino temporaneo. Sarà così anche in quest’ultima fase, in attesa dell’asfaltatura che riguarderà nei prossimi mesi l’intera arteria stradale.

Interruzione inevitabile