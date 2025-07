Rinvenute nei campi di via Ratti quattro videoslot rubate

CRONACA

Erano state rubate in un bar di Pero alla fine del mese di giugno

Rubate la notte tra il 27 e il 28 giugno in un bar di Pero, quattro videoslot sono state recuperate dagli agenti della Polizia Locale di Rho in fondo a via Ratti, nell’area sterrata tra il Parco della Legalità e il liceo scientifico Majorana. Inizialmente si è pensato a un abbandono di materiali, poi è emerso che le slot fossero il bottino di un furto messo a segno qualche giorno fa.

I codici identificativi hanno permesso di risalire al proprietario, il titolare di un bar situato nel centro di Pero

Fortunatamente i codici identificativi hanno permesso di risalire, dopo opportuni controlli, al proprietario, il titolare di un bar situato nel centro di Pero che aveva sporto regolare denuncia dopo il furto: a lui le macchine sono state restituite venerdì mattina. Le immagini riprese dalle telecamere presenti nella zona mostrano un furgone e una automobile che si inoltrano nella strada sterrata e riemergono dopo un’ora, tra le 3.40 e le 4.45 circa nella notte del furto.

Ciascuna macchina conteneva almeno 400 euro di incasso

All’interno di una delle slot si trovavano ancora 12 euro in monete: a quanto pare ciascuna macchina conteneva almeno 400 euro di incasso, inseriti dai giocatori del bar. Considerevole il quantitativo di denaro sottratto nella colonnina cambiamonete, pari ad alcune migliaia di euro.

Il sindaco Andrea Orlandi: "Un ringraziamento al cittadino che ha segnalato la presenza delle slot nell’area verde"

Il Nucleo Ambiente e territorio della Polizia locale ha effettuato tutte le verifiche necessarie. Un ringraziamento va al cittadino che ha segnalato la presenza delle slot nell’area verde. «Grazie agli occhi di tutti i residenti è possibile intervenire, come in questo caso, in modo tempestivo – ha commento il sindaco Andrea Orlandi - L’attenzione non manca, pertanto si invita la cittadinanza a segnalare alla Polizia locale eventuali “scarichi abusivi” per procedere con le opportune sanzioni».