L’11 luglio 2025, al termine della 63esima Assemblea Elettiva, il Presidente dell’Assemblea di Contrada di San Bernardino a Legnano, Giuseppe Colombo Speroni, ha riunito gli eletti per l’accettazione delle cariche.

Rinnovo delle cariche per la Contrada di San Bernardino

Hanno accettato la carica e sono quindi pienamente nelle loro funzioni i Consiglieri: Silvia Banfi, Alessandra Battaglia, Barbara Carolo, Annalisa Colombo, Rebecca Del Bianco, Gian Luigi Dell’Acqua, Greta Della Foglia, Stefano Della Foglia, Christopher Gioia, Davide Gorletti, Domenico Gumina, Laura Landoni, Marco Mariano, Lorenzo Mascara, Alessandro Moroni, Mattia Panizzolo, Mario Paganini, Alessia Pinciroli, Alessandro Scalco, Luca Schieppati, Matteo Spadari, Simone Spadari, Marco Rovellini, Germana Vignati.

La nomina delle figure mancanti

Nella seduta di giovedì 31 luglio 2025, il Consiglio di Contrada ha ratificato le figure mancanti per completare la Reggenza per il Palio 2026.

Su proposta del Capitano Riccardo Colombo, è stata confermata come Castellana Greta Della Foglia. Si è proceduto anche alla conferma di Simone Spadari come Scudiero. Di nuova nomina invece il Gonfaloniere Lorenzo Mascara. Vice Gran Priore Alessandro Moroni.

Il Consiglio, sentito il parere delle Dame di Contrada e su proposta del Gran Priore, nella seduta di martedì 9 settembre, ha confermato nel ruolo di Gran Dama Germana Vignati.