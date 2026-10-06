Rinnovato il direttivo della sezione ANPI di Pero

Sergio Cattadori è stato eletto presidente, Giorgio Armanni vicepresidente e Mercedes Bonissi tesoriera

Si è riunito nel tardo pomeriggio di venerdì 2 ottobre il Consiglio Direttivo della sezione ANPI “Onorina Brambilla” di Pero per il rinnovo degli incarichi dell’Associazione.

Sergio Cattadori è stato eletto presidente, Giorgio Armanni vicepresidente e Mercedes Bonissi tesoriera. La nuova composizione conferma la volontà di proseguire il lavoro avviato negli ultimi anni, con iniziative dedicate alla memoria della Resistenza e alla conoscenza della storia del territorio. E la difesa della Costituzione.

Gli obiettivi della sezione

Tra gli obiettivi della sezione resta centrale il coinvolgimento dei cittadini, con particolare attenzione ai giovani, attraverso incontri, momenti di approfondimento e iniziative pubbliche.

«Vogliamo continuare a essere presenti a Pero e mantenere vivo il ricordo di chi ha combattuto per la libertà – spiega il presidente Sergio Cattadori –. La memoria non deve rimanere soltanto nei libri di storia, ma diventare occasione di confronto, soprattutto per le nuove generazioni».

Le prossime iniziative

La sezione “Onorina Brambilla” proseguirà quindi la propria attività con il gruppo dirigente confermato, guardando ai prossimi appuntamenti e alle iniziative da sviluppare sul territorio.