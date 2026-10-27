Rinnovato il Consiglio di amministrazione di Fondazione Palio di Legnano

Con l’approvazione del bilancio, che si è chiuso in positivo, sono decadute le cariche del Consiglio di amministrazione. Dopo la conferma quindi del presidente Luca Roveda per mano del sindaco di Legnano, sono state rinnovate le altre cariche, ad eccezione di Massimiliano Roveda che esce dal Cda.

«Desidero ringraziare Massimiliano Roveda, che ha concluso il suo incarico di consigliere, per il lavoro svolto in questi anni – dichiara il presidente Luca Roveda – È stato uno dei principali artefici della nascita e dell’avvio della Fondazione, alla quale ha dedicato competenza, tempo e passione».

«Insieme a Sabrina Marra – prosegue Roveda -, e poi con altri contradaioli volontari, ha dato vita a History Lab, un progetto prezioso per custodire la memoria del Palio, renderla accessibile e trasmetterla alle nuove generazioni. Massimiliano ha inoltre costruito e fatto crescere il progetto televisivo, raggiungendo un’elevata qualità e assicurando al Palio una visibilità fondamentale anche per consolidare la fiducia e il sostegno degli sponsor e dei partner. Sono risultati che testimoniano il valore del suo lavoro e che resteranno a disposizione della Fondazione e della città. Gli esprimo la mia riconoscenza personale e, come presidente, quella della Fondazione e dell’intero mondo del Palio, per la dedizione, la passione e il senso di responsabilità con cui ha affrontato questo impegno, anche nei passaggi più difficili».

«Mi auguro che Massimiliano continui a essere vicino alla Fondazione e a contribuire al suo percorso – conclude il presidente Roveda -. La sua esperienza e le sue idee hanno ancora molto da offrire al Palio: un patrimonio storico e sociale fondamentale per l’identità della nostra città, che abbiamo la responsabilità di custodire, valorizzare e trasmettere».