Rimozione e demolizione delle auto abbandonate in città

Più sicurezza con la rimozione e demolizione dei veicoli abbandonati sul territorio di Corbetta. «Come Giunta comunale abbiamo approvato le linee di indirizzo per rinnovare una convenzione importante e dedicata a mantenere la Città decorosa e più sicura – annuncia il sindaco Marco Ballarini - Parliamo degli interventi di rimozione e demolizione gratuita dei veicoli e delle auto abbandonate a Corbetta».

Servizio gratuito per i cittadini

Non è raro ritrovare mezzi in stato di abbandono e non più marcianti nei parcheggi o in particolare nei pressi degli alloggi di edilizia residenziale pubblica. «Il servizio era e resterà aperto anche ai cittadini, che in questo modo possono gratuitamente farsi recuperare direttamente al proprio domicilio e demolire l'auto», precisa il primo cittadino. Per usufruire del servizio è necessario telefonare al numero 02.48401256 e compilare con tutti i dati richiesti il form online che si trova accedendo al sito appositamente predisposto: www.ripuliamolacitta.it/demolizione/, il cui link si trova anche sulla pagina internet del Comune di Corbetta.

Il progetto

«Grazie a questo progetto chiamato "Ripuliamo la Città" e avviato da noi nel 2019, possiamo dire di aver fatto un passo in avanti notevole per l'ambiente, per il decoro urbano e soprattutto per la sicurezza», conclude Ballarini. Diversi sono stati i veicoli rimossi dalle strade di Corbetta in questi anni.