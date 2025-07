Rimossi i fiori dal Monumento al Milite Ignoto: "Una mancanza di rispetto"

Rimossa la corona di fiori al Monumento al Milite Ignoto: la reazione stizzita di Fratelli d’Italia di Parabiago: "Censuriamo questa mancanza di rispetto".

«Abbiamo appreso che ignoti avrebbero rimosso la corona di fiori dal Monumento al Milite Ignoto e la avrebbe utilizzata a modo di cestino per i rifiuti», così ha annunciato la notizia in questi giorni il consigliere comunale in quota a Fratelli d’Italia Giuliano Polito, che ha inquadrato il gesto non tanto come "Un semplice atto vandalico", quanto "Una vera e propria mancanza di rispetto".