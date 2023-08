Rimossi gli alberi abbattuti dal maltempo, riapre il Cimitero Parco

Riaprirà oggi, giovedì 3 agosto 2023, il Cimitero Parco di Legnano, chiuso con ordinanza sindacale dalla scorsa settimana a seguito degli effetti del maltempo di lunedì 24 luglio.

Il Cimitero Parco riapre oggi pomeriggio

La riapertura dei cancelli è prevista per le 15, una volta completati i lavori di rimozione dei tronchi e del verde. Da sottolineare che, dato il forte vento che si è abbattuto la scorsa settimana sul cimitero, gli utenti potrebbero non trovare fiori e lumini nella loro posizione originaria; nel campo San Marco, dove si è abbattuto un albero, lo stato di pulizia non potrà essere ottimale. I tre cippi danneggiati sono stati sistemati, mentre per le fioriere e gli altri arredi si provvederà nei prossimi giorni. Complessivamente, nel cimitero, sono oltre una ventina gli alberi caduti o abbattuti perché danneggiati e pericolosi.

Ecco gli spazi verdi già tornati accessibili

Con apposita ordinanza il vicesindaco Anna Pavan, verificate le condizioni di sicurezza, ha stabilito la riapertura del Giardino Vittime delle Foibe tra via Sardegna e via Abruzzi nel quartiere San Paolo. Questo giardino si aggiunge così al parco della biblioteca di via Cavour, al Parco Robinson e al Giardino Pattani fra gli spazi verdi tornati accessibili.