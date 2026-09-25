Rimossi due simboli del degrado nelle case Aler

In una sola giornata sono stati smaltiti altri sei veicoli

Prosegue il piano straordinario di bonifica dei mezzi abbandonati da anni nei cortili. Ieri, giovedì mattina 24 settembre 2026, sono stati rimossi due dei mezzi che, da anni, rappresentavano uno dei simboli più evidenti del degrado nell’area delle case Aler di via Fusè ad Abbiategrasso.

L’intervento è stato eseguito dalla ditta incaricata dal Comune nell’ambito delle operazioni straordinarie di bonifica avviate sul territorio. I due furgoni fanno parte del piano di rimozione dei veicoli abbandonati reso possibile grazie al protocollo sottoscritto tra Comune e Aler, uno strumento che ha consentito di superare le criticità procedurali e intervenire su una situazione che, in alcuni casi, si trascinava da oltre vent’anni. Alcuni dei mezzi interessati risultavano infatti abbandonati fin dai primi anni Duemila. Dopo gli interventi effettuati nelle aree di via Vivaldi e via Boccherini, le operazioni sono proseguite in via Fusè e interesseranno successivamente anche via Cervi, dove si stima siano ancora presenti circa quaranta veicoli da rimuovere.

Usati come discarica

Fondamentale, anche in questa fase, il contributo delle squadre di Amaga, impegnate già dal pomeriggio di ieri nelle attività preliminari di svuotamento dei mezzi dai rifiuti accumulati al loro interno. Un lavoro complesso e particolarmente delicato che ha restituito, ancora una volta, un quadro preoccupante dello stato di degrado con cui gli operatori sono chiamati a confrontarsi.

Tra i materiali rinvenuti all’interno di uno dei furgoni figuravano non soltanto rifiuti urbani, ma persino un lavandino e una notevole quantità di laterizi e macerie edilizie. Un ritrovamento che lascia presumere come qualcuno abbia utilizzato il veicolo abbandonato come discarica improvvisata per smaltire i residui di lavori di ristrutturazione, aggravando ulteriormente una situazione già fortemente compromessa.

Altri sei veicoli rimossi

Un ruolo determinante è stato svolto anche dalla Polizia Locale, impegnata fin dalle prime ore di questa mattina nelle attività di supporto e coordinamento delle operazioni. Gli agenti sono presenti sul posto per consentire il completamento degli interventi in condizioni di sicurezza e garantire il corretto svolgimento delle procedure. Un impegno considerevole che, nella sola giornata di giovedì, ha già permesso di procedere alla rimozione complessiva di sei veicoli abbandonati, segnando un ulteriore passo avanti nel percorso di recupero e riqualificazione dell’area.