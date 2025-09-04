Rimosse le vecchie piste alla scuola media Pirandello

In vista della riapertura dell’anno scolastico, tra le iniziative volte alla manutenzione e al miglioramento dei plessi scolastici, nei giorni scorsi si sono svolti i lavori per rimuovere il manto delle piste di atletica e di lancio del peso nel cortile della scuola secondaria «Luigi Pirandello» di Sedriano e il conseguente smaltimento del materiale. A darne notizia è il sindaco Marco Re. «Il manto si presentava da tanti anni degradato. Le risulte del manto ammalorato finivano ed erano sparse nell’area verde circostante – spiega il primo cittadino – Si tratta di un’altra situazione di degrado che finalmente trova una soluzione».

← →

La decisione

L’intervento era stato approvato la scorsa estate con la decisione da parte del Consiglio comunale di destinare l’avanzo di amministrazione 2023 per affrontare alcune problematiche di degrado che aspettavano una soluzione da decenni. Tra queste è stato stabilito anche un intervento sulle piste di atletica e di lancio del peso presso la scuola secondaria. Con le risorse dell’avanzo di amministrazione 2023 è stato dunque ora possibile rimuovere il manto, smaltirlo e mettere in sicurezza le piste, a beneficio degli studenti e del personale della scuola media, che la prossima settimana torneranno in classe.