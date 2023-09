Rimetti in circolo libri e quindi idee

Una bella iniziativa culturale ad Albairate. In occasione della Festa patronale 2023, l’Amministrazione comunale è lieta di proporvi un intero pomeriggio di attività organizzate presso Corte Salcano. L’appuntamento è per domani, sabato 30 settembre 2023 , dalle 15 alle 18.30.

Il baratto del libro

Per la prima volta ad Albairate sarà sperimentato il “baratto del libro”, un’iniziativa culturale ideata e promossa da Chiara Ragusa, che sarà nostra ospite sotto il porticato della Biblioteca civica “L. Germani”. Il Baratto nasce dalla volontà di promuovere principi cari all’economia circolare: l’idea di fondo è proprio quella di rimettere il circolo libri e testi, e perciò idee. In questo modo non rimarranno inerti su di uno scaffale o ancora peggio, gettati nell’immondizia, ma torneranno ad una nuova vita. Se avete libri usati, romanzi, saggi, libri per bambini e ragazzi (NO enciclopedie), si possono donare o barattare.

Mostra modellini Lego

Sempre in Biblioteca civica sarà ospitata anche un’esposizione di modellini Lego da collezione, organizzata dal giovane albairatese Loris Arrigoni e, alle 15.30, ai bambini dai 4 agli 8 anni sarà proposta una lettura animata con laboratorio creativo. Per partecipare al laboratorio è gradita la prenotazione al tel. 02 94981343 o all’indirizzo e-mail biblioteca@comune.albairate.mi.it.

Alle ore 16.00 è prevista l’apertura del Museo Agricolo “Angelo Masperi”, con la possibilità di visite guidate e, alle ore 16.30, a tutti gli ospiti sarà offerta una merenda agricola a cura degli Amici del Museo.