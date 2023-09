Giovani scrittori in erba ad Albairate

Alla biblioteca civica Germani di Albairate, si è svolta la cerimonia di premiazione del «Concorso letterario per giovani scrittori» indetto dall’Amministrazione comunale, in collaborazione con la biblioteca.

Settima edizione

Giunto ormai alla sua settima edizione, l’evento culturale ha visto la numerosa partecipazione di ragazzi di tutte le età, provenienti non solamente dai Comuni limitrofi, ma anche da territori al di fuori della Lombardia quali Parma e Veneto.

I partecipanti, suddivisi nelle rispettive sezioni di concorso medie, superiori e over, hanno potuto avvicinarsi al territorio della scrittura creativa ed esprimere tutta la loro creatività attraverso la composizione di un racconto inedito, a partire da uno dei sette incipit stabiliti dal regolamento, oppure attraverso una poesia a tema libero.

«Non è scontato, al giorno d’oggi, incontrare dei ragazzi che utilizzano la scrittura come valvola di sfogo. La scrittura nasce da un’esigenza, trasformandosi poi in un dono che aspetta di essere colto ed interpretato dal lettore» ha sottolineato l’assessore alla Cultura e Vicesindaco Maria Cristina Trezzi, che ha ringraziato così i ragazzi che hanno preso parte al concorso, dando il benvenuto ai presenti alla premiazione.

La soddisfazione del sindaco

Durante il pomeriggio di sabato, i vincitori dell’iniziativa hanno dunque potuto incontrare i membri della giuria, presentando al pubblico un breve riassunto del loro capolavoro creativo.

I premiati, che hanno ricevuto una somma in denaro, sono stati precisamente, per la categoria Medie: 1° classificato Giada Taverna; 2° classificato Viola Dell’Anna; 3° classificato Martina Soncini. Per la categoria Superiori, invece, a guadagnare il primo posto è stata Giulia Del Pietro; il secondo posto è stato conquistato da Elisa Frigerio e Aurora Vannucci ha guadagnato il terzo posto.

Nessun premio, purtroppo, per la categoria Over, che non ha raggiunto il numero minimo di partecipanti per giudicare gli elaborati.

Ad aggiudicarsi la vittoria del premio «Angelo Masperi», per la miglior poesia dell’edizione 2023, è stato Maximilian Potemkin.

Infine, la giuria, composta da docenti o ex docenti in pensione ed esperti di scrittura creativa, ha riservato un importante riconoscimento alle creazioni di Alessia Scotti, Manuela Mandiroli e Asia Comin, assegnando loro il «Premio Giuria» sotto forma di buoni per l’acquisto di libri.