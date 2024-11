Rilascio Cie; il Comune di Bià dimezza i tempi

Tempi di attesa per il rilascio della Carta d’identità elettronica sensibilmente ridotti rispetto al recente passato (agli stessi mesi dell’anno precedente:) è quanto emerge dai dati dell’Ufficio Anagrafe del Comune di Abbiategrasso, che indicano un miglioramento importante delle tempistiche del servizio, oggetto di costanti azioni di monitoraggio e miglioramento.

“Per ottenere un appuntamento, finalizzato al rilascio della CIE, ora occorrono in media 28 giorni - spiega la dottoressa Patrizia Scheggia, responsabile dei Servizi al Cittadino - contro i 74 dello scorso anno nello stesso periodo. Come conseguenza rispetto a una serie di fattori indipendenti dalla nostra volontà, in un determinato frangente, siamo arrivati ad avere picchi segnati da un’attesa di 81 giorni e questo, ovviamente, ha provocato malcontento da parte dell'utenza pur avendo trattato con tempistiche brevi le urgenze per i casi comprovati di viaggi imminenti, partecipazione a concorsi, furto o smarrimento, ricoveri in RSA. La necessità di una riorganizzazione interna, anche a livello delle procedure dei servizi per il miglioramento delle tempistiche, ha richiesto ed ottenuto una fattiva e propositiva collaborazione da parte di tutti i dipendenti del settore, pur in carenza di organico, e questo aspetto merita di essere sottolineato. All’atto pratico, tutto il personale di riferimento viene periodicamente coinvolto in riunioni di coordinamento e osservazione delle eventuali criticità per intervenire, se necessario, con azioni correttive volte a diminuire i disservizi e a migliorare la soddisfazione dell'utenza. Il personale comunale, già dall’accoglienza, si occupa di indirizzare agli sportelli di riferimento l'utenza con appuntamento già stabilito e, con l’ausilio del sistema di prenotazioni, di dare indicazioni e supporto a chi necessita di fissare un appuntamento per il rilascio. Per dare delle indicazioni utili, ad oggi, è sufficiente prenotare l’appuntamento per il rinnovo tra i 30 e i 45 giorni prima della scadenza del documento. L’aumento delle carte d’identità è attestato intorno all’11% : infatti dalle 3942 rilasciate, prendendo in considerazione il periodo 1 gennaio-30 settembre 2023, si è passati a 4367, avendo come riferimento lo stesso arco temporale del 2024. Si tratta di un incremento importante che dà ragione agli interventi posti in essere in fase riorganizzativa”.