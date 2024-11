A Bià un successo la prima edizione della We Run For Rights

Nonostante le rigide temperature della mattina, in centinaia hanno scaldato la prima edizione della We Run For Rights ad Abbiategrasso. Condivisione, coinvolgimento, collaborazione: tre aspetti fondamentali che hanno determinato il successo della prima We Run for Rights, organizzata dal gruppo La Cappelletta e fortemente voluta dalla Commissione Pari Opportunità del Comune di Abbiategrasso.

500 partecipanti

Quasi 500 persone unite nel voler dare attenzione ad un momento che si pone come una riflessione attiva sul tema della violenza di genere. Attiva perché la corsa di per sé presuppone un mettersi in moto, un andare verso e, in questo caso, la We Run fosse è stata un’occasione di riflessione estesa a tutti: donne, uomini, famiglie e sportivi. Domenica mattina quasi 500 persone hanno raccolto l'invito della presidente della Commissione pari opportunità del Comune Simona Posla e delle altre commissarie per ritagliarsi un momento di riflessione sul tema della lotta alla violenza di genere.

L’indifferenza non sarà nostra complice