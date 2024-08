Rilasciati al parco Grubria: esemplari di gheppio e sparviere

Alcuni esemplari di gheppio e sparviere provenienti dal Wwf di Vanzago sono stati rilasciati nei giorni scorsi nel Parco Grubria che si sviluppa sul territorio dei comuni di Bovisio Masciago, Cinisello Balsamo, Cusano Milanino, Desio, Lissone, Muggiò, Nova Milanese, Paderno Dugnano, Seregno e Varedo)

Riabilitati al Cras Wwf Vanzago e rimessi in libertà

Esemplari di Falco tinnunculus e sparviere Accipiter nisus provenienti dal Cras WWF Vanzago. Il Cras (

Liberati in habitat adatti alle loro esigenze

accoglie, grazie al lavoro dei volontari, gli esemplari di fauna autoctona in difficoltà esempio a causa di incidenti stradali e li riabilita per il ritorno in natura.

Lo sparviere ed i gheppi, di cui sono stati rilasciati tre esemplari, sono piccoli rapaci presenti nei territori del Parco e abbastanza diffusi nelle nostre aree. Gli esemplari sono stati liberati in habitat adatti alle loro esigenze, con zone boschive e di aperta campagna.