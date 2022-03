Rigenerazione urbana: accordo tra Comune e Arexpo

La novità

Tre aree all'interno del Comune di Lainate saranno progetto e realizzate insieme ad Arexpo.

Il Sindaco di Lainate Andrea Tagliaferro e l’Amministratore Delegato di Arexpo Igor De Biasio hanno firmato un accordo operativo per la riqualificazione di tre aree all’interno del Comune. L’accordo prevede che Arexpo, insieme all’Amministrazione cittadina, progetti la futura destinazione delle aree da rigenerare.

Le aree interessate

Le aree interessate dal progetto sono quelle delle ex piscine di via MonteGrappa, un luogo circondato dal verde e non lontano dal Museo Storico Alfa Romeo; l’area ‘Il Castello’ al confine con il comune di Rho che è adiacente all’Istituto Comprensivo Cairoli di Barbaiana e comprende una scuola materna, una scuola primaria e una secondaria. La terza area è quella della Cascina Panigali all’interno del Parco Lura, al confine con il territorio di Caronno Pertusella. L’area oggi è occupata da una struttura in disuso ed è nella disponibilità del Comune di Lainate dopo che fu certificato un abuso edilizio. Uno degli obiettivi della rigenerazione è quello di creare una integrazione virtuosa con Villa Litta di Lainate, un luogo straordinario che caratterizza tutta la zona.

“Una delle missioni principali di Arexpo - spiega Igor De Biasio - è quella di rendere più attrattivo il nostro territorio per le persone e per le imprese puntando sulla riqualificazione. L’accordo con il Comune di Lainate va esattamente in questa direzione perché ha l’obiettivo di rigenerare delle aree che oggi hanno bisogno di una nuova visione. Arexpo collabora infatti con le istituzioni della nostra regione per trovare le migliori soluzioni per il futuro puntando sulla sostenibilità dei progetti che è indispensabile in un’ottica di lungo periodo”.

Il commento del sindaco Tagliaferro

“La firma di oggi segna l’avvio formale di un percorso di rigenerazione di tre aree di particolare interesse per la città di Lainate – commenta il Sindaco Tagliaferro – Rigenerare per noi significa pensare e progettare interventi di recupero a livello di infrastrutture e servizi, limitando il consumo di suolo, quindi in un’ottica anche di sostenibilità. Significa lavorare per far tornare a vivere nuovamente spazi, anche con diverse vocazioni, che possano migliorare la qualità della vita dei nostri concittadini dal punto di vista sociale e ambientale”.

Convinti dell’importanza di allargare la partecipazione cittadina e stimolare il confronto con i cittadini, su proposta della Commissione Cultura e Sport, sul futuro dell’area ex piscine di via Montegrappa è già stato promosso un questionario, i cui risultati sono in fase di rielaborazione e saranno resi noti nelle prossime settimane, che potrebbe rappresentare una buona base di partenza per le sue destinazioni future.