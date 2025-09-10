Rifiuti abbandonati: intervento di Amaga vicino alla Cascina Morosina

Nuovo abbandono abusivo di rifiuti ed ennesimo intervento del Comune di Abbiategrasso con la partecipata Amaga per ripulire l’area interessata dalla discarica a cielo aperto.

Una task force di Amaga questa mattina, martedì 10 settembre 2025, ha ripulito il fossato della Cascina Morosina. Durante l’intervento, sono stati recuperati un’intera cucina smontata e abbandonata, batterie, lastre di marmo e numerosi pezzi di legno.

Un furgone colmo di oggetti

Il quantitativo di rifiuti raccolti ha riempito il pianale del mezzo utilizzato, rendendo l’intervento ancora più complesso a causa della necessità di dividere i materiali recuperati, er la raccolta differenziata e anche le condizioni meteo non buone.

L’ira dell’assessore

L’ira dell’assessore Valter Bertani, per l’ennesimo gesto di inciviltà, impegnato a contrastare il fenomeno dell’abbandono indiscriminato di rifiuti sul territorio.