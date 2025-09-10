Rifiuti abbandonati: intervento di Amaga vicino alla Cascina Morosina

Nuovo abbandono abusivo di rifiuti ed ennesimo intervento del Comune di Abbiategrasso con la partecipata Amaga per ripulire l’area interessata dalla discarica a cielo aperto.
Una task force di Amaga questa mattina, martedì 10 settembre 2025, ha ripulito il fossato della Cascina Morosina. Durante l’intervento, sono stati recuperati un’intera cucina smontata e abbandonata, batterie, lastre di marmo e numerosi pezzi di legno.
Un furgone colmo di oggetti
Il quantitativo di rifiuti raccolti ha riempito il pianale del mezzo utilizzato, rendendo l’intervento ancora più complesso a causa della necessità di dividere i materiali recuperati, er la raccolta differenziata e anche le condizioni meteo non buone.
L’ira dell’assessore
L’ira dell’assessore Valter Bertani, per l’ennesimo gesto di inciviltà, impegnato a contrastare il fenomeno dell’abbandono indiscriminato di rifiuti sul territorio.
“È evidente che qualche incivile ha utilizzato l’area della Cappellina in fondo a viale Sforza come una discarica – commenta infuriato l’assessore all’Ecologia Vbertani – Dopo aver ripulito, stiamo lavorando per capire se vi siano elementi utili all’individuazione dei responsabili. Il moltiplicarsi di queste situazioni crea un danno all’ambiente e alle tasche dei cittadini onesti. Cerchiamo insieme di porre fine a questi comportamenti incivili!”