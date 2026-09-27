Rifatto il «look» della scuola primaria «Carlo Noè»

I genitori degli alunni e la cittadinanza hanno partecipato all’inaugurazione degli spazi riqualificati

Si è tenuta nel pomeriggio di venerdì 25 settembre l’inaugurazione degli spazi riqualificati della scuola primaria «Carlo Noè» di Mesero. In quell’occasione l’Amministrazione comunale ha invitato la cittadinanza, e in modo particolare tutti i genitori degli alunni, a visitare la scuola e scoprire gli spazi rinnovati grazie agli interventi di riqualificazione.

Un’occasione di condivisione

«Si tratta di un’occasione speciale per vedere da vicino il risultato dei lavori realizzati e condividere insieme questo importante traguardo per la nostra comunità e per i nostri bambini – ha affermato il sindaco Davide Garavaglia – Dopo un importante intervento di riqualificazione la scuola elementare restituisce alla comunità i propri spazi, rinnovati e pronti a riaccogliere nuovamente i bambini. L’open day è stato un momento di festa e condivisione con tutta la cittadinanza, per presentare un luogo rinnovato, accogliente e pensato per accompagnare la crescita delle nuove generazioni».

I benefici per gli alunni

Soddisfatta anche la dirigente scolastica dell’Istituto comprensivo «Edmondo De Amicis» Alessandra Moscatiello: «Grazie ai lavori di ammodernamento che si stanno susseguendo, gli spazi sono diventati ancora più motivanti e arricchenti per ogni bambino e bambina. Gli arredi innovativi promuovono spazi di creatività e condivisione. Ogni alunno e alunna può vivere con serenità e armonia il tempo scuola in contesti di apprendimento motivanti».