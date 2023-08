Rifacimento strade di notte

Ultimi giorni d’agosto, i cittadini stanno tornando dalle vacanze e pronti a riprendere la quotidianità. L’Amministrazione Comunale di Gaggiano ha deciso di utilizzare il mese di agosto per effettuare alcuni interventi di manutenzione e per evitare disagi alla circolazione e ai residenti saranno effettuati in orari notturni.

Interventi notturni

In particolare martedì 29 e Mercoledì 30 Agosto 2023 sono previsti lavori di rifacimento pavimentazioni di via Leonardo Da Vinci e via Gramsci. I lavori di rifacimento delle pavimentazione stradali nelle due strade sopracitate, saranno effettuati in orari notturni al fine di limitare i disagi alla circolazione secondo il seguente programma: Martedì 29 e Mercoledì 30 Agosto 2023 dalle ore 20.00 fino fine lavori Via L. da Vinci sarà garantito il transito con senso unico alternato, con la chiusura delle Vie De Gasperi (da Via Marianna) e Via Volta (da Via Meucci) sulle quali sarà garantito il transito ai residenti.

Via Gramsci – strada chiusa nel tratto compreso tra Via Roma e Via Matteotti – il traffico verrà deviato sulla Via Garibaldi che per l’occasione avrà il senso di marcia invertito con l’ausilio di movieri.