55enne fuori strada sulla Vigevanese

Paura sulla Vigevanese questa mattina, venerdì 25 agosto 2023, alle 2.10 circa. A Gaggiano un auto guidata da un 55enne, per cause ancora da chiarire, è finita fuori strada. Da una prima ricostruzione sembrerebbe che l’autista avrebbe fatto tutto in maniera autonoma.

Al San Carlo di Milano

Immediata è scatta la macchina dei soccorsi. Sul luogo dell’uscita di strada sono arrivati i carabinieri, che hanno fatto i rilievi del caso, per far luce sull’accaduto, i vigili del fuoco, un auto medica e l’ambulanza in codice rosso. L’uomo di 55 anni è stato subito preso in carico dai sanitari, stabilizzato sul posto e trasportato al pronto soccorso dell’ospedale San Carlo di Milano in codice giallo, per ulteriori accertamenti.