Ridipinto il presepe di Augusto Rosetta

Ormai da trent’anni prima gli Amici del Gallo, poi la Contrada del Gallo e ora gli Amici del Palio di San Pietro e la Contrada del Gallo allestiscono il presepe di Augusto Rosetta, che regala alla città di Abbiategrasso un irrinunciabile apparato decorativo nella celebrazione delle festività natalizie.
Un intervento corale
«Purtroppo è stato rifatto due volte, la prima volta le strutture erano fatte in polistirolo e veniva esposto sulla collinetta all’interno della Fossa, dove è stato distrutto, la seconda volta le figure sono state rifatte in legno ed è stato esposto in corso San Pietro – spiega Tiziano Perversi presidente dell’associazione Amici Del Palio – Con il passare del tempo, essendo esposto in esterno alla mercè delle intemperie, tutte le figure che lo compongono hanno subito un inevitabile deterioramento e quest’anno si è pensato a procedere a un recupero conservativo. Quindi ringrazio gli Amici dell’Arte e della Cultura di Abbiategrasso, gli studenti delle classi terze della scuola media dell’istituto Terzani guidati dal professor Federico Fiorini, docente di Arte e Immagine e membro dell’Associazione Amici dell’Arte e della Cultura di Abbiategrasso, per avere ridipinto i personaggi del Presepe ideato da Augusto Rosetta».
Si sono occupati di realizzare questo intervento i pittori Ernesto Achilli, Gianni De Paoli, Gallazzi Silvano, Silvia Grassi, Radice Danilo e Gianluigi Scotti., cui si sono affiancati gli alunni Alessio Invernizzi di 3C, Giorgia Albergo, Francesco Vairo, Amelie Sannier di 3D, Giulia Mancarella, Mia Franchini, Francesco Pulliero, Giulia Pacella di 3E. L’attività ha permesso loro di unire tradizione e creatività, valorizzando un simbolo caro alla comunità. Un’esperienza formativa che ha dato orgoglio alla scuola e nuova vita al presepe.
Inaugurazione l’8 dicembre
Anche quest’anno gli Amici del Palio di San Pietro e la Contrada del Gallo organizzano il Presepio Augusto Rosetta. Lunedì 8 dicembre alle 17 partirà da piazza Marconi il Presepio Vivente accompagnato dalla Banda Filarmonica, per recarsi in Corso San Pietro, dove alle 17.30 si terra l’inaugurazione al Presepio di Augusto Rosetta nel cortiletto dello Studio Dentistico Orthok11.
«Questo è il modo per ringraziare un amico come Augusto Rosetta in questi giorni di festa – conclude – Il Presepio si potrà ammirare dall’8 dicembre al 6 gennaio 2026». Una tradizione radicata, meta di pellegrinaggio degli abbiatensi che visitano il Presepe di Augusto Rosetta.