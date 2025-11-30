Ridipinto il presepe di Augusto Rosetta

Ormai da trent’anni prima gli Amici del Gallo, poi la Contrada del Gallo e ora gli Amici del Palio di San Pietro e la Contrada del Gallo allestiscono il presepe di Augusto Rosetta, che regala alla città di Abbiategrasso un irrinunciabile apparato decorativo nella celebrazione delle festività natalizie.

«Purtroppo è stato rifatto due volte, la prima volta le strutture erano fatte in polistirolo e veniva esposto sulla collinetta all’interno della Fossa, dove è stato distrutto, la seconda volta le figure sono state rifatte in legno ed è stato esposto in corso San Pietro – spiega Tiziano Perversi presidente dell’associazione Amici Del Palio – Con il passare del tempo, essendo esposto in esterno alla mercè delle intemperie, tutte le figure che lo compongono hanno subito un inevitabile deterioramento e quest’anno si è pensato a procedere a un recupero conservativo. Quindi ringrazio gli Amici dell’Arte e della Cultura di Abbiategrasso, gli studenti delle classi terze della scuola media dell’istituto Terzani guidati dal professor Federico Fiorini, docente di Arte e Immagine e membro dell’Associazione Amici dell’Arte e della Cultura di Abbiategrasso, per avere ridipinto i personaggi del Presepe ideato da Augusto Rosetta».