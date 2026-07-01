Ridefinire gli equilibri: confronto ad Abbiategrasso sulle sfide del futuro delle imprese

Oltre sessanta tra imprenditori, professionisti e rappresentanti delle istituzioni hanno partecipato la scorsa settimana all’A.P.I. Hour “PMI, ridefinire gli equilibri”, ospitato nella Sala Consiliare del Castello Visconteo di Abbiategrasso.

Ad aprire i lavori della tavola rotonda, patrocinata dal Comune di Abbiategrasso, sono stati Luciana Ciceri, Presidente di A.P.I., e Mario Scotti, Componente della Giunta di Presidenza e Delegato al Distretto Sud Ovest Milano, che hanno sottolineato come, in una fase caratterizzata da instabilità geopolitica, trasformazioni tecnologiche e continui cambiamenti di mercato, il confronto diretto tra imprenditori rappresenti uno strumento fondamentale per interpretare il presente e costruire strategie per il futuro. Sono stati anche ripercorsi gli eventi svolti sul territorio negli ultimi mesi.

Iniziativa Percorso Diffuso

Particolare enfasi è stata data, dalla Presidente Ciceri, al progetto A.P.I. 80 dedicato alla celebrazione dell’anniversario dalla fondazione dell’Associazione, infatti, l’evento di Abbiategrasso si inserisce nell’iniziativa Percorso Diffuso “PMI in Movimento”.

La caparbietà delle piccole imprese

Nel suo saluto istituzionale, la Vicesindaco di Abbiategrasso Beatrice Poggi ha evidenziato la capacità delle piccole e medie imprese di affrontare e superare sfide che spesso sembrano impossibili, paragonandole al “calabrone” che vola contro ogni previsione. Ha, inoltre, illustrato alcune iniziative dell’Amministrazione a sostegno dello sviluppo economico del territorio, tra cui l’apertura del nuovo Centro per l’Impiego e i progetti di digitalizzazione dei servizi e la valorizzazione turistica dell’area.

A seguire, AFOL Metropolitana, con cui A.P.I. collabora per supportare le PMI, ha presentato i servizi dedicati alle imprese, dalla formazione professionale alla selezione del personale, sottolineando l’importanza di creare collegamenti sempre più stretti tra aziende, giovani e sistema formativo per ridurre il mismatch di competenze e favorire l’occupazione.

Durante la tavola rotonda, il professor Andrea Venegoni, Associate Dean Research & Applications for Business della LIUC Business School, ha offerto una lettura delle trasformazioni economiche in atto.

Il tema del passaggio generazionale è stato affrontato da Stefania Temporiti, imprenditrice della Temporiti Srl, che ha raccontato come l’ingresso del figlio in azienda sia nato da una scelta libera e consapevole. Una decisione che ha portato nuove competenze, energie e visione strategica, rafforzando al tempo stesso la fiducia dei collaboratori nella continuità dell’impresa. Nel suo intervento ha, inoltre, evidenziato come, negli ultimi trent’anni, il vero cambiamento per le PMI non sia stato l’alternarsi delle crisi, bensì il fatto che il cambiamento stesso sia diventato una condizione permanente. In questo scenario, la capacità di adattarsi rapidamente, senza perdere la propria identità, rappresenta un vantaggio competitivo determinante.

Sulla stessa linea Matteo Gilardi, imprenditore di terza generazione di Trafilerie Edoardo Gilardi Srl, che ha ricordato come il ricambio generazionale debba sempre essere una scelta personale e non un obbligo familiare. Particolarmente apprezzati anche gli interventi di Stefano Garavaglia, imprenditore di Microingranaggi Srl, che ha posto l’accento sul concetto di attrattività dell’impresa.

Il valore della partecipazione associativa

Le conclusioni sono state affidate al Direttore Generale di A.P.I., Stefano Valvason, che ha richiamato il valore della partecipazione associativa come leva strategica per affrontare le grandi trasformazioni in corso. Intelligenza artificiale, sostenibilità, geopolitica e carenza di competenze richiedono infatti imprese sempre più aperte al confronto e all’apprendimento continuo. In questo scenario, ha sottolineato Valvason, A.P.I. rappresenta una rete di relazioni, competenze e informazioni affidabili che aiuta gli imprenditori a non affrontare da soli le sfide del cambiamento.

L’incontro è stato caratterizzato dal vivace confronto tra relatori e partecipanti, confermando ancora una volta il valore del dialogo e della condivisione di esperienze come strumenti indispensabili per accompagnare l’evoluzione delle PMI. Elementi alla base del progetto “A.P.I. 80: insieme alle Persone che Fanno Impresa. Dove l’ingegno incontra la produzione”.