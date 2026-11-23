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L’osservatorio dell’associazione Non una di meno elenca in questo 2026 settanta femminicidi, 5 suicidi indotti di donne, l’omicidio di un ragazzo, il suicidio di una ragazza trans. A questi vanno aggiunti altri 6 femminicidi avvenuti dal 25 novembre al 31 dicembre 2025. Dodici mesi costellati da nuove e continue tragedie nel nostro Paese: un tema, quello della violenza sulle donne, al centro dell’attenzione ogni giorno.

La ricorrenza

Il 25 novembre si celebra la Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, istituita dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite nel 1999. L’assessore alle Pari Opportunità del Comune di Rho Alessandra Borghetti ha accolto la proposta del Consiglio comunale guidato dal presidente Calogero Mancarella per un evento che si svolgerà il 25 novembre nell’atrio del Palazzo Comunale, prima della seduta consigliare delle 21.

Anche quest’anno si vuole “fare rumore”, come richiesto da Elena Cecchettin, sorella di Giulia, giovane vittima di femminicidio tre anni fa in Veneto, portando mazzi di chiavi da scuotere con forza e qualcosa di rosso per richiamare il tema della giornata.

A partire dalle 20.15 verranno letti i nomi delle donne vittime di femminicidio negli ultimi 12 mesi e storie di familiari, cosiddetti “invisibili”: una nonna, una figlia adulta, una figlia giovanissima. Saranno presenti Chiara Melchiorre, referente del Centro Antiviolenza Hara e il Consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze.

La cittadinanza è invitata a partecipare.