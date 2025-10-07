La cerimonia ha visto l’intervento del Sindaco di Turbigo Fabrizio Allevi e la presenza degli Assessori Andrea Azzolin e Riccardo Re

Si è svolta domenica 5 ottobre in Piazza Martiri delle Foibe la manifestazione Una Rosa per Norma, organizzata a livello nazionale dal Comitato 10 Febbraio in memoria del sacrificio per l’Italia di Norma Cossetto, giovane studentessa istriana trucidata tra il 4 ed il 5 ottobre 1943° Villa Surani (Istria) dai partigiani comunisti jugoslavi per non avere accettato di rinnegare la propria italianità rifiutandosi di unirsi alle bande di Tito.

Ricordata a Turbigo la morte di Norma Cossetto

La cerimonia ha visto l’intervento del Sindaco di Turbigo Fabrizio Allevi e la presenza degli Assessori Andrea Azzolin e Riccardo Re (i quali hanno rappresentato l’Amministrazione comunale patrocinante l’iniziativa), nonché gli interventi di Valerio Zinetti (in rappresentanza delle Associazioni organizzatrici) e di Mario Marcuzzi (esule zaratino di Turate e rappresentante del Movimento Nazionale Istria Fiume Dalmazia.