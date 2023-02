Ricicli la plastica? Arriva lo sconto

Una macchina «mangiaplastica» che permetterà di ricevere degli sconti in alcune, si spera sempre di più, attività commerciali di Cornaredo.

"Mangiaplastica"

Verrà inaugurata giovedì prossimo alle 14 .30 al centro sportivo comunale il macchinario che mira a introdurre un meccanismo premiante riducendo l’abbandono delle bottigliette in plastica. «Sarà possibile inserire delle bottiglie di Pet destinate al contenimento dei liquidi alimentari (acqua, bibite, latte, olio,…) e in cambio si riceveranno dei punti su una app dedicata che consentirà di avere degli sconti presso le attività commerciali locali che aderiranno all’iniziativa» spiegava alcuni mesi fa il sindaco Yuri Santagostino presentando l’iniziativa.

Il progetto è infatti promosso dal Comune in collaborazione con Coripet, che è consorzio volontario senza fini di lucro, riconosciuto dal Ministero dell’Ambiente tra produttori, converter e riciclatori di bottiglie di plastica.

Centro sportivo

L’Amministrazione Comunale di Cornaredo, in collaborazione con Coripet, ha attivato un importante progetto per il raggiungimento degli obiettivi comunitari in materia di riciclo del Pet e intende coinvolgere sempre più commercianti e pubblici esercenti nella promozione dell’uso consapevole dei rifiuti attraverso un sistema di incentivi per chi ricicla che possa essere anche da sostegno per le imprese del territorio.

L’accordo fra Comune e Coripet prevede l’installazione di un eco-compattatore sul territorio comunale con «la conseguente opportunità che le bottiglie in Pet destinate al contenimento dei soli liquidi alimentari (ed. acqua, bibite, latte, olio, …) possano essere separate dagli altri flussi di materiali per essere compattate, raccolte, trasportate ed infine riciclate meccanicamente presso impianti autorizzati ai fini del cosiddetto riciclo “bottle to bottle”, ossia il recupero a ciclo chiuso nel quale le bottiglie vengono riutilizzate per creare altre bottiglie. Con il doppio scopo di incentivare il processo di riciclo e di valorizzare il commercio di vicinato cittadino, l’Amministrazione comunale intende coinvolgere i negozianti introducendo una premialità legata al numero di bottiglie conferite. Il macchinario infatti, tramite la raccolta delle bottiglie in Pet e mediante l’utilizzo di una specifica applicazione per smartphone, consente ai cittadini di accumulare punti.

Sconti nei negozi

Al raggiungimento di due diversi step vengono attivati dei premi: ogni 100 bottiglie conferite verrà riconosciuto uno sconto di 1 euro da spendere in tutti i pubblici esercizi aderenti (bar, ristoranti, etc), a fronte di una spesa minima di 10 euro; ogni 200 bottiglie conferite verrà riconosciuto uno sconto di 3 euro da spendere in tutti i negozi aderenti, a fronte di una spesa minima di 30 euro. Per il riconoscimento dello sconto sulla spesa il cittadino presenterà all’esercente un codice a barre a tempo, attivato mediante l’applicazione per smartphone Coripet e l’esercente riconoscerà lo sconto nella misura sopra indicata» spiegava il bando comunale.