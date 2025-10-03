La proposta

«RiCibiAmo Corbetta», l’iniziativa contro lo spreco alimentare

«Tutto il cibo non distribuito e in eccesso nelle mense sarà donato ai cittadini che gratuitamente potranno prenderlo»

Corbetta · 03/10/2025 alle 11:24

«Too Good to Corbetta: fermare insieme lo spreco di cibo è possibile. Ogni giorno vengono preparati tanti piatti buoni, genuini e freschi. Non sempre però vengono tutti distribuiti e consumati e allora perché sprecarli? Nasce così la nostra nuova iniziativa “RiCibiAmo Corbetta” – annuncia il sindaco Marco Ballarini – Da settimana prossima per tutti i cittadini sarà possibile ritirare un pasto già pronto e completamente gratis». Il riferimento del primo cittadino è al cibo che non viene consumato nelle mense scolastiche della città e che a fine giornata deve altrimenti essere buttato via.

L’idea

«Immaginate di poter dare un pasto gratis ai nostri cittadini eliminando lo spreco alimentare. Sprecare il cibo è una cosa davvero brutta in questo mondo in cui tanti muoiono di fame e allora abbiamo creato una bellissima iniziativa per eliminare lo spreco. Tutto il cibo non distribuito e in eccesso sarà donato a tutti i cittadini che gratuitamente potranno prenderlo – spiega il primo cittadino – In collaborazione con Sodexo abbiamo l’ambizione di eliminare lo spreco di cibo. Il cibo avanzato e non distribuito dalle mense sarà dato a tutti i cittadini».

L’invito ai cittadini

La distribuzione avverrà nel refettorio della scuola Aldo Moro (ingresso da via Europa) tra le 16 e le 18. Per ritirare il pasto è indispensabile portare con sè un contenitore alimentare. Il menù e l’esaurimento delle disponibilità verranno comunicati sulla Community WhatsApp Città di Corbetta nel gruppo denominato «RiCibiamo Corbetta». «Eliminiamo insieme lo spreco di cibo – invita il sindaco – Ogni anno nel mondo 1,5 miliardi di tonnellate di cibo finiscono in discarica. 673 milioni di persone soffrono la fame. Costruire un futuro migliore comincia da noi».
