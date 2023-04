Richiedenti asilo e protezione: dal 2014 nel legnanese accolte 102 persone

Si terrà il prossimo 3 maggio a Legnano l'incontro fra operatori sociali e cittadini per parlare delle 102 persone richiedenti asilo e non solo, ospitate dal 2014 ad oggi nei territori del legnanese.

Richiedenti asilo e protezione: accolte 102 persone dal 2014

Rifugiati, richiedenti asilo e titolari di protezione: dal 2014 ad oggi, dapprima con il progetto CAS – Centro Accoglienza Straordinaria – e successivamente con il progetto SAI – Sistema Accoglienza e Integrazione - negli appartamenti messi a disposizione sul territorio sono stati accolti uomini (88) e donne (4) di tutte le età e nuclei familiari (per un totale di 10 persone).

Obiettivo del progetto è quello di promuovere l’accoglienza e l’integrazione per persone provenienti da più di 20 paesi diversi, tra cui Sudan, Nigeria, Senegal, Libia, Pakistan, Bangladesh.

Mercoledì 3 maggio, alle ore 11, presso la Sala Stemmi del Comune di Legnano in Piazza San Magno 9 si terrà la Conferenza Stampa per raccontare questi anni di attività.

Grazie all’intervento dei referenti dei Comuni coinvolti nel progetto, a quello del Direttore Generale di Fondazione Somaschi Carlo Alberto Caiani e della Responsabile del Progetto SAI per l’Alto Milanese Serena Banfi, verranno ripercorse alcune tappe di questo grande progetto che racconta l’impegno di professionisti, istituzioni e cittadini.

In occasione della Conferenza verrà presentata anche la mostra fotografica “Sai che..?”. Grazie ad alcuni scatti e alle testimonianze di operatori, ospiti e volontari, verranno ripercorse le storie incontrate e i traguardi raggiunti.

Gli incontri organizzati

Nel mese di maggio sono inoltre organizzati quattro diversi eventi:

venerdì 5 maggio, ore 20, presso l’Auditorium comunale di Rescaldina, in via Matteotti 6, aperitivo e proiezione del film “One day one day” con dibattito in sala.

Sabato 13 maggio, ore 19.30, presso l’auditorium dell’oratorio S. Luigi di Canegrate, aperitivo preparato dall’Associazione Gulliver e proiezione del film “Echoes” con regista in sala.

Venerdì 19 maggio, ore 19.30, a Villa Cortese, serata danzante afro-brasiliana con il gruppo Duo Karo family and friends e apericena.

Mercoledì 24 maggio, ore 20.30, presso il Cinema Ratti di Legnano, proiezione e dibattito a seguire del video “La rotta più letale al mondo” realizzato da Progetto Happiness e SOS Mediterranée.

La mostra fotografica verrà esposta nel corso di ogni evento e, nella relativa settimana, sarà aperta al pubblico negli spazi comunali.