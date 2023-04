Posata la prima pietra del Knights Playground

Giovedì 27 aprile sono ufficialmente partiti i lavori per il Knights Playground che vedrà la luce proprio nei giorni vicini al prossimo palio di Legnano.

Prima pietra per il Knights Playground

Nella giornata dell'ideale posa della "prima pietra" del campetto, presenti il presidente dei Knights, Marco Tajana, il Sindaco di Legnano, Lorenzo Radice, il play dei Knights e fondatore di Slums Dunk, Tommaso Marino, il direttore generale, Antonio Fagotti, e l'allenatore dei Knights, Riccardo Eliantonio.

L'ambizioso progetto rivaluterà una zona del centro di Legnano che negli ultimi anni ha avuto alcuni problemi sociali, nonostante sia vicina al centro, e regalerà alla popolazione legnanese uno spazio in più per lo sport all'aria aperta.

Il contributo che si può donare

Il Legnano Basket Knights invita tutti a contribuire, persone fisiche e aziende, per questa importante partita potendo effettuare donazioni da dividersi in due tipologie:

PERSONE FISICHE:

- TIRO DA 2 PUNTI donazione da 50E a 99E con in regalo una cartolina celebrativa

- TIRO DA 3 PUNTI donazione a partire da 100E con in regalo una T-shirt celebrativa

Per effettuare la donazione sarà possibile accedere al form e eseguire le istruzioni per la donazione: form di impegno alla donazione

PER SOCIETA' E LIBERI PROFESSIONISTI:

- TIRO DA 2 PUNTI donazione 500E piastrella 30cm x 30cm bordo campo con logo società

- TIRO DA 3 PUNTI donazione 1000E piastrella 60cm x 60cm bordo campo con logo società

Per gli interessati ad un contributo, potranno effettuarlo all'IBAN: IT34E0623001616000015268329 e inviare mail a l.airoldi@legnanobasket.it con allegata copia contabile del bonifico e logo in vettoriale dell'azienda.

Il bonifico dovrà essere a favore di Odv Slums Dunk Onlus con causale progetto Playground Legnano.