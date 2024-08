Ricette via mail: "Passo in avanti, ma non è la soluzione"

Il sindaco di Rho Andrea Orlandi commenta positivamente la notizia, annunciata ieri, dell'attivazione del servizio mail per i pazienti che necessitano di farmaci ad uso continuativo rimasti senza medico di base e dunque seguiti dagli ambulatori temporanei di Passirana e Bollate.

Asst Rhodense

Per far fronte alla carenza di medici sul territorio e per fornire una valida risposta ai cittadini che in questo momento sono senza medico curante, l’ASST Rhodense ha attivato due Ambulatori medici temporanei (AMT) a Passirana e a Bollate e ora attiva un servizio per le richieste di prescrizione di farmaci a uso continuativo/cronico.

Ricette via mail

Il Sindaco di Rho, Andrea Orlandi, presidente dell’Assemblea dei Sindaci del Distretto Rhodense, che comprende oltre a Rho i Comuni di Arese, Cornaredo, Lainate, Pero, Pogliano Milanese, Pregnana Milanese, Settimo Milanese e Vanzago, mostra soddisfazione ma invita a trovare soluzioni definitive.

Il commento di Orlandi

“Abbiamo sollecitato un servizio di questo tipo nell’ambito della Assemblea dei Sindaci del Rhodense e sono lieto che ASST Rhodense sia riuscita a metterlo in campo. E’ un passo avanti ma non rappresenta una soluzione ai problemi dei cittadini: accogliamo questa iniziativa come misura temporanea in attesa che Regione Lombardia risolva strutturalmente il problema della carenza di medici di medicina generale. Sono temi che incidono sulla vita delle persone, soprattutto di chi è più fragile: occorre accelerare i tempi di una soluzione definitiva”.

Le indicazioni di Asst

Come precisano le comunicazioni di ASST Rhodense, per far fronte alle numerose richieste di prescrizione di farmaci a uso continuativo/ cronico che pervengono agli Ambulatori Medici Temporanei, l’ASST ha organizzato un servizio che agevola i cittadini nella gestione di tali richieste: è sufficiente, per le sole prescrizioni di farmaci, inviare una mail ad amt.passirana@asst-rhodense.it (oppure a amt.bollate@asst-rhodense.it), indicando: nome del farmaco, dosaggio e posologia assunta, le ultime 5 cifre della tessera sanitaria, un numero di telefono di riferimento.

ASST Rhodense chiede di riportare nella mail di richiesta tutte le informazioni necessarie al rilascio della prescrizione e di inviare una richiesta per ogni singolo paziente. Le richieste saranno evase entro 3 giorni lavorativi. Le ricette dematerializzate, oltre che sul Fascicolo Sanitario Elettronico, verranno inviate all’indirizzo mail da cui è pervenuta la richiesta.