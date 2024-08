Rho, venerdì disinfestazione dalle zanzare

Disinfestazione dalle zanzare sul territorio rhodense. L'annuncio del Comune. L'intervento in programma venerdì mattina.

Disinfestazione

Venerdì 23 agosto, dalle 4 alle 6 del mattino, la società VerdeBlu incaricata dal Comune di Rho effettuerà un trattamento di profilassi contro le zanzare adulte su tutto il territorio cittadino. I rhodensi sono invitati a tenere chiuse le finestre durante il trattamento, a non sostare nel raggio d’azione del cannone atomizzatore e nelle zone trattate nell’ora successiva al trattamento, a rimuovere la biancheria eventualmente stesa all’aperto, a custodire gli animali in luogo chiuso.

Comune di Rho

Nei mesi scorsi si è intervenuti sulle larve, poiché il momento di riproduzione massimo cade in luglio, adesso si agisce sugli esemplari adulti ancora in circolazione. Un nuovo intervento è previsto per settembre. Dipenderà poi dal meteo un eventuale ultimo intervento in ottobre: se torneranno caldo e umidità, potrebbe risultare necessario.

Se venerdì 23 agosto, negli orari indicati, dovesse esserci maltempo, l’azione verrà sospesa poiché risulterebbe inefficace. L'amministrazione comunale invita i privati a evitare se possibile il ristagno d’acqua in sottovasi nei giardini e in fusti negli orti.