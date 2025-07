Riazzolo in festa: record di presenze

Tradizioni

Un esempio di coesione, buon cibo , musica e divertimento

“Borgheggiando” e “BorgoRun” hanno colto nel segno. Un gran numero di partecipanti ha animato sabato, 5 luglio 2025, il piccolo borgo di Riazzolo frazione di Albairate. Presenze record alla serata.

Vero senso di coesione

“Grazie di cuore a tutti coloro che hanno partecipato e reso questa serata semplicemente in dimenticabile - ha affermato Lorenzo Matè presidente dell’Associazione Borgo Riazzolo organizzatrice della manifestazione - Un ringraziamento speciale ai nostri fantastici volontari che con il loro impegno, la loro energia e la loro passione hanno reso possibile tutto questo. Grazie di cuore anche alle attività ristorative per la preziosa collaborazione e l’eccellente qualità del cibo”.

Il ringraziamento si estende anche all’Amministrazione Comunale e alla Proloco, i che con il loro loro sostegno hanno reso possibile questo evento.

Proiettore e canestro alla scuola

Una bella giornata che ha visto oltre a momenti di grande divertimento, con musica, buon cibo e serenità sotto le stelle, un momento anche di aiuto per la scuola di Albairate. Con una parte del ricavato saranno donati un proiettore per le attività didattiche e un canestro regolabile per le attività sportive. Baciati anche dalla fortuna, perché solo 24 ore dopo il maltempo avrebbe cancellato la manifestazione.