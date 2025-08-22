Riapre oggi, dopo mesi, l’ufficio postale

La buona notizia

Il bancomat verrà invece posizionato nelle prossime settimane

Riapriranno oggi, venerdì 22 agosto, gli uffici postali di Gudo Visconti. Il bancomat verrà invece posizionato nelle prossime settimane. Ad annunciarlo, dopo aver ricevuto comunicazioni in merito da Poste italiane, è l’Amministrazione comunale.

Il posticipo

Una notizia da tempo attesa dai cittadini, dopo lo slittamento della chiusura dei lavori di ripristino dello sportello di Gudo. Il posticipo, ha fatto sapere Poste italiane, «si è reso necessario per permettere il completamento di alcune lavorazioni legate al potenziamento della sicurezza, che hanno purtroppo richiesto interventi aggiuntivi non preventivati».

L’ufficio postale del paese era chiuso da diversi mesi e in tutto questo periodo gli utenti hanno dovuto far riferimento, in alternativa, all’ufficio postale di Rosate.

La riapertura

A partire da oggi dunque la cittadinanza di Gudo potrà invece riprendere a rivolgersi, per tutti i vari servizi, all’ufficio postale del paese, sito in via Montegrappa.