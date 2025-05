Riapre il parcheggio di via Podgora

Riapre domani, sabato 17 maggio, il parcheggio di via Podgora a Legnano, interessato dalla seconda metà di marzo dall’intervento di Città metropolitana Spugna.

Completato il progetto di drenaggio urbano in via Podgora

Il completamento di questo progetto di drenaggio urbano riconsegna alla città uno spazio di 3.600 metri quadrati rigenerato, che consente un miglior assorbimento dell’acqua piovana, con il risultato di non intasare più la rete fognaria e di evitare allagamenti. Nello specifico, i lavori hanno visto la rimozione del manto bituminoso di pavimentazione del parcheggio e il suo rifacimento con un sistema di curvature e inclinazioni per convogliare l’acqua, il rifacimento delle cordonature e delle isole verdi e l’impianto di un’apposita vasca a celle drenanti con alta capacità di accumulo che ha permesso la disconnessione dalla rete fognaria e favorirà la dispersione delle acque piovane in superficie. Il parcheggio di via Podgora è il terzo spazio pubblico della Città a essere interessato dal progetto Spugna, dopo i giardini di Piazza Trento e Trieste e il parcheggio di corso Magenta.

Novanta interventi in 32 comuni del territorio metropolitano

Città metropolitana Spugna è un progetto che comprende 90 interventi in 32 comuni del territorio che vede coinvolti Città metropolitana di Milano in qualità di soggetto coordinatore e beneficiario di un finanziamento Pnrr da circa 50 milioni di euro, e Gruppo Cap, gestore del servizio idrico della Città metropolitana di Milano, in qualità di soggetto esecutore.