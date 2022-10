Riapre l'hub vaccinale del Move In per il vaccino antinfluenzale

Hub vaccinale del Move In di Cerro Maggiore, riapertura per l'antinfluenzale.

Hub vaccinale Move In, la riapertura

Riapre l'hub vaccinale del Move In di via Turati a Cerro Maggiore: dopo che nel 2021 era stato uno dei centri di eccellenza e di riferimento per la vaccinazione anti-Covid nel territorio dell'Altomilanese, ora si riparte per effettuare quella contro l'influenza stagionale. La struttura riaprirà i battenti venerdì 21 ottobre 2022 e proseguirà la sua attività fino a giovedì 17 novembre 2022.

I medici presenti

Per la campagna antinfluenzale saranno in campo in medici dello studio medico associato di via Ventimiglia di Cerro Maggiore (che raggruppa pazienti di Cerro Maggiore e di San Vittore Olona) e quello associato della dottoressa Cristina Legnani sempre di Cerro. L'attività sarà svolta come nel 2021, ci saranno spazi per la somministrazione del vaccino (che in questo modo potrà essere fatta in uno spazio più ampio dell'ambulatorio medico). La struttura è stata concessa dal privato in comodato d'uso senza rimborsi, l'allestimento è stato a cura dell'Asd Virtus Cantalupo e al circolo culturale Il campanile sempre di Cantalupo che si stanno occupando dell'allestimento. In campo, sul fronte della logistica e della gestione del flusso di persone, ci sarà anche la Protezione civile di Cerro Maggiore, Rescaldina e San Vittore Olona e la Polizia locale. Una volta attrezzata, l'area (che sarà gestita dai medici) sarà sanitaria per cui occorrerà indossare correttamente la mascherina per accedervi.

Il grazie del sindaco

Sabato mattina i volontari dell'Asd Virtus Cantalupo e del Campanile sono stati impegnati nell'allestimento della struttura. E il sindaco Nuccia Berra è andato a far loro visita: "Il sabato per molti è il giorno di riposo dopo una settimana di lavoro, per i nostri ragazzi no - ha commentato il primo cittadino - I soci di dell'Asd Virtus Cantalupo e Circolo Culturale Il Campanile si sono ritrovati per allestire nuovamente il centro vaccinale per la campagna anti-influenzale.

Sono passata a trovarli e ringraziarli a nome di tutta la comunità".