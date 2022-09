Riapre dopo la ristrutturazione l'Ecocentro

E’ iniziato il conto alla rovescia per la riapertura dell’Ecocentro di via Fra’ Pampuri, in località Mendosio, ad Abbiategrasso.

La riapertura dell'Ecocentro

L’Ecocentro, dopo i recenti interventi di riqualificazione tornerà aperto alla Cittadinanza, in totale sicurezza, da lunedì 26 settembre, mentre, contestualmente, proseguirà l’opera di restyling della palazzina dedicata ai servizi dei Dipendenti di AMAGA SpA, che sarà ultimata nelle prossime settimane.

Per quanto riguarda le Utenze Domestiche l’Ecocentro osserverà i seguenti orari: lunedì dalle 14 alle 18, martedì dalle 13 alle 18,30, MERCOLEDI’ CHIUSO, venerdì dalle 14 alle 18, sabato dalle 8 alle 10 e dalle 13 alle 18,30. Mentre il giovedì dalle 13 alle 16,30, resterà la giornata dedicata al conferimento per le Attività.

Attivo anche l'Eco punto Itinerante

“Amaga SpA - commenta il Presidente Piero Bonasegale – consapevole dell’importanza di questo apprezzato servizio per la Cittadinanza, nonostante l’allungamento dei tempi, per motivi contingenti e indipendenti dalle parti (*maggior difficoltà nell’approvvigionamento dei materiali), riconducibili alle note e susseguitesi vicende internazionali, ha voluto ovviare a questo ritardo, perseguendo un progetto che possa garantire l’accesso da parte dei cittadini, in un contesto di contemporaneità alla conclusione totale delle opere”.

Amaga SpA ricorda altresì che resta attivo il servizio di ‘Eco Punto Itinerante’ , che potrà essere sfruttato, soprattutto nei primissimi giorni di ripartenza dell’Ecocentro, onde mitigare, possibili code e disagi.