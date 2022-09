Un concerto e una proiezione per ricordare l'artista Silvia Bordoni

Artisti e amici ricorderanno mercoledì 21 settembre al Bosco della delizia di Casterno, Silvia Bordoni, morto prematuramente lo scorso aprile all'età di 44 anni.

Il ricordo di Silvia Bordoni

Silvia Bordoni, nata e cresciuta ad Abbiategrasso, è morta lo scorso aprile a soli 44 anni, lasciando uno di quei vuoti che non è improprio definire incolmabili, ma ancora viva e presente nella memoria dei moltissimi che l’hanno conosciuta o incrociato la sua strada.

Ed è per questa ragione che gli amici artisti che hanno collaborato con lei negli anni hanno deciso di ricordarla con una serata senza dubbio speciale e carica di significati. Da qui nasce Proiezione e concerto in ricordo di Silvia Bordoni, evento che si terrà mercoledì 21 settembre alle 18 presso il Bosco delle delizia a Casterno, frazione di Robecco sul Naviglio, in Via Foghere. Una bellissima cascina immersa nella vallata del Parco Ticino, messa gentilmente a disposizione dai proprietari come tributo al ricordo di una giovane donna capace di lasciare un

segno grande.

Il programma sarà il seguente:

-INTRODUZIONE AL VIOLINO DI MATTEO FEDELI

-SEGUIRA' LA PROIEZIONE DEL DOCUMENTARIO ‘SEUL AVEC TOUS’ di Silvia Bordoni

-A seguire ‘Forse domani’ di Silvia Bordoni

Vi saranno successivamente interventi e spunti di vari artisti e personaggi del mondo della cultura e dell’arte, tra cui quello del critico cinematografico e direttore artistico Steve della Casa, che si collegherà e si confronterà con due registi molto noti nel circuito del cinema italiano e internazionale d’autore, ossia Silvano Agosti e Giorgio Diritti.

Silvia ha lasciato molto, a partite dai lavori effettuati con la sua ‘casa’ Bordoni produzioni, ma ovviamente molto di più nel ricordo e nella memoria di chi ha condiviso anche solo un singolo frammento di quel Mistero che è la Vita. E la sua è stata una Vita spesa intensamente, e non invano, L’ingresso e la partecipazione alla serata saranno liberi.