Riapre dopo i lavori il ponte di via Biringhello

Riapre il ponte di via Biringhello a Rho: si torna alla viabilità originaria con la possibilità per i cittadini rhodensi di raggiungere il Comune di Lainate in pochi minuti senza passare dalla frazione di Barbaiana.

Il ponticello di via Biringhello era stato chiuso al transito il 10 giugno

Terminato il cantiere per la riqualificazione della struttura legata ai lavori sull’alveo del Bozzente. Via Biringhello era stata chiusa al transito il 10 giugno. In corso d’opera, è emersa la necessità di apportare delle migliorie tecniche per opere di consolidamento sui muri d’ala e alveo canale. Inoltre, l’ondata di caldo anomalo aveva costretto a limitare gli orari di lavoro e il cantiere ha forzatamente richiesto tempi più lunghi.

Effettuata la manutenzione straordinaria alla struttura, rimosse le barriere laterali del ponte, demoliti e ricostruiti i cordoli laterali

Gli operai hanno curato manutenzione straordinaria alla struttura, rimozione delle barriere laterali del ponte, demolizione e ricostruzione dei cordoli laterali, installazione di nuove barriere di protezione. Il progetto di riqualificazione del Bozzente nel complesso vale 5 milioni di euro, stanziati per risanare le strutture di tutto il tratto tombinato del torrente lungo circa 2 km e prevenire le esondazioni o cedimenti strutturali del torrente. Ora, oggi, sabato la riapertura alla cittadinanza del collegamento con il Comune di Lainate.