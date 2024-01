Riaperto il sottopasso tra Arluno e Rogorotto

Il sottopasso carrabile tra Sedriano e Rogorotto, frazione di Arluno, è stato riaperto dopo gli interventi di sistemazione delle pompe idrauliche.

Ad annunciare la notizia il sindaco di Sedriano Marco Re oggi, mercoledì 10 gennaio 2024:

"In questi giorni il Comune è stato in contatto continuo con i tecnici di Città Metropolitana e oggi con l'impresa incaricata dei lavori di ripristino delle pompe di sollevamento delle acque meteoriche".

La chiusura era avvenuta sabato 6 gennaio da parte di Città metropolitana a causa di problemi alle pompe elettriche per il drenaggio delle acque meteoriche.

Ha spiegato Re:

"Siamo sempre stati in contatto con Città metropolitana perché ripristinassero le pompe nel più breve tempo possibile. Oggi, mercoledì 10 gennaio, l'elettricista ne ha ripristinate 2 su 4 e sono sufficienti per procedere allo svuotamento del sottopasso in caso di pioggia".